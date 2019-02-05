"Динамо" объявило заявку на матчи Лиги Европы

Киевское "Динамо" подало список игроков для участия в плей-офф Лиги Европы. Всего в перечне 31 футболист.

В заявку "Динамо" попал новичок киевлян Фран Соль. Зато из списка убрали двух игроков, которые покинули "Динамо" зимой. Речь идет о защитнике Николае Морозюке, который перебрался на правах аренды в турецкий "Ризеспор". А также Владислав Калитвинцев, который покинул "Динамо" на правах свободного агента.

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Заявка "Динамо" на плей-офф Лиги Европы:

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккел Дуэлунд

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга

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