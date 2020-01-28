"Динамо" одержало четвертую победу на сборах благодаря дублю новичка: видео

Во вторник, 28 января, состоялся товарищеский поединок, в котором киевское "Динамо" сыграло с казахстанским "Кайратом" – 2:0.

Динамо – Кайрат 2:0

Голы: Каргбо, 52, 74

В первом тайме "Динамо" почти основным составом не смогло открыть счет в матче, уйдя на перерыв с нулями на табло.

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Однако, во второй половине матча, после полной замены состава "бело-синие" отличились дважды благодаря новичку Ибрагиму Каргбо и одержали уверенную победу.

На 52-й минуте Караваев развил атаку своей команды передачей к правому углу вратарской, откуда Буяльский постелил прекрасный прострел поперек владений голкипера соперников, а Каргбо замкнул в одно касание.

Видео первого гола Каргбо

20-летний бельгиец не остановился и записал дубль в матче, когда великолепным пасом со своей половины поля открыл правый фланг для рывка Буяльского Андриевский, после чего Виталий протащил мяч до уже любимого правого угла вратарской, откуда выложил мяч на ногу Каргбо – 2:0.

Видео второго гола Каргбо

Таким образом, "Динамо" одержало уже четвертую победу на первом сборе в Турции. Ранее "бело-синие" уже сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1), разгромили "Вардар" (0:4), уступили "Хайдуку" (0:1) и победили "Динамо" из Бреста (3:0).

Динамо – Кайрат видео матча