"Динамо" одержало крупную победу в Турции – видео
Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй половине сезона. В Турции "бело-синие" провели третий контрольный матч, в котором победили "Вардар".
Вардар – Динамо 0:4
Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29, Русин, 87
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В стартовом составе "Динамо" на матч с "Вардаром" вышли: вратарь Бущан, защитники Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, полузащитники Сидорчук, Кадири, Дуелунд, Пиварич, Буяльский и форвард Соль.
Уже на 5 минуте встречи "Динамо" открыло счет. Гол на свой счет записал Виталий Буяльский.
Через две минуты преимущество "Динамо" удвоил капитан команды Сергей Сидорчук. В середине тайма разгромным счет сделал датчанин Дуелунд.
Во втором тайме у "Динамо" на поле появились: Нещерет, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Сирота, Цитаишвили, Ле Пена и Русин.
Окончательным счет на 87 минуте сделал Русин, реализовав пенальти.
Вардар – Динамо видео полного матча
- Первый товарищеский матч после зимней паузы "Динамо" провели 19 января против польской "Легии". Игра завершилась ничьей 1:1.
- В рамках подготовки к новому сезону киевляне также сыграют с такими клубами: "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олимпия", "Стрёмсгодсет".
- Первый официальный матч "Динамо" в 2020 году состоится 23 февраля. Киевляне дома сыграют с полтавской "Ворсклой".