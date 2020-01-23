24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" одержало крупную победу в Турции – видео

79 Читати новину українською
Георгий Цитаишвили / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй половине сезона. В Турции "бело-синие" провели третий контрольный матч, в котором победили "Вардар".

Вардар – Динамо 0:4

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29, Русин, 87

Смотрите также: "Динамо" выиграло первый матч в году благодаря голам Русина и Миколенко – видео

В стартовом составе "Динамо" на матч с "Вардаром" вышли: вратарь Бущан, защитники Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, полузащитники Сидорчук, Кадири, Дуелунд, Пиварич, Буяльский и форвард Соль.

Уже на 5 минуте встречи "Динамо" открыло счет. Гол на свой счет записал Виталий Буяльский.

Через две минуты преимущество "Динамо" удвоил капитан команды Сергей Сидорчук. В середине тайма разгромным счет сделал датчанин Дуелунд.

Во втором тайме у "Динамо" на поле появились: Нещерет, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Сирота, Цитаишвили, Ле Пена и Русин.

Окончательным счет на 87 минуте сделал Русин, реализовав пенальти.

Вардар – Динамо видео полного матча

  • Первый товарищеский матч после зимней паузы "Динамо" провели 19 января против польской "Легии". Игра завершилась ничьей 1:1.
  • В рамках подготовки к новому сезону киевляне также сыграют с такими клубами: "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олимпия", "Стрёмсгодсет".
  • Первый официальный матч "Динамо" в 2020 году состоится 23 февраля. Киевляне дома сыграют с полтавской "Ворсклой".
Как платить налог на недвижимость в Украине в 2020 году
сегодня
21221
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:58 Свитолина выполнила невероятный удар на Australian Open, который шокировал ее саму: видео
Юрій Семенюк 3
сегодня 14:27 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 1931
сегодня 11:04 МЮ потерпел унизительное поражение от "Бернли", второй гол стал украшением матча – видео
Ігор Саджениця 152
22 января 17:35 Дополнительная возможность приобрести билеты на Евро-2020: цена и где купить
Михайло Гема 3224
22 января 16:45 Джозеф Паркер – боксер, который боится Усика и ставит деньги превыше всего
Андрій Тудовші 251
Новости
Больше новостей
Залиште відгук