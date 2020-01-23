"Динамо" одержало крупную победу в Турции – видео

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй половине сезона. В Турции "бело-синие" провели третий контрольный матч, в котором победили "Вардар".

Вардар – Динамо 0:4

Голы: Буяльский, 5, Сидорчук, 7, Дуелунд, 29, Русин, 87

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В стартовом составе "Динамо" на матч с "Вардаром" вышли: вратарь Бущан, защитники Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, полузащитники Сидорчук, Кадири, Дуелунд, Пиварич, Буяльский и форвард Соль.

Уже на 5 минуте встречи "Динамо" открыло счет. Гол на свой счет записал Виталий Буяльский.

Через две минуты преимущество "Динамо" удвоил капитан команды Сергей Сидорчук. В середине тайма разгромным счет сделал датчанин Дуелунд.

Во втором тайме у "Динамо" на поле появились: Нещерет, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Шапаренко, Сирота, Цитаишвили, Ле Пена и Русин.

Окончательным счет на 87 минуте сделал Русин, реализовав пенальти.

Вардар – Динамо видео полного матча