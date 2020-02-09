"Динамо" одержало очередную победу, Соль прервал серию без голов: видео

"Динамо" 9 февраля провело очередной матч в рамках подготовки ко второй половине сезона. В Турции киевляне одолели боснийский клуб "Борац".

Динамо – Борац 4:1

Голы: Миколенко, 43, Кадири, 54, Соль, 56, де Пена, 67 – Враньеш, 70 (пен)

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В конце первого тайма счет в игре открыл крайний защитник "Динамо" Виталий Миколенко. Защитники "Бораца" забыли о Виталии в собственной штрафной и тот наказал номинальных гостей точным ударом.

После перерыва дебютный матч за "Динамо" провел Кадири. Он застал врасплох голкипера "Бораца", нанеся дальнего удара.

Неприличным счет на 56 минуте сделал испанец Фран Соль. Фран забил только четвертый гол в составе "Динамо". До этого Соль раз забивал 8 июля 2019 года в спарринге против "Олимпиакоса" Пирей.

На 67 минуте очередной гол за "Динамо" в Турции забил уругваец Карлос де Пена. Через три минуты боснийцы отыграли один мяч благодаря точному удару Враньеша с пенальти.

Динамо – Борац видео полного матча

"Динамо" в Турции сыграет еще три товарищеских матча:

11 февраля "Динамо" – БАТЭ;

12 февраля "Динамо" – "Тобол";

15 февраля "Динамо" – "Динамо" Тбилиси.

22 февраля "Динамо" ждет первый официальный матч. В рамках чемпионата Украины киевляне встретятся с "Ворсклой".