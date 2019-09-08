"Динамо" одержало первую победу под руководством Михайличенко: видео

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"Динамо" разгромило "Кристалл"
"Динамо" разгромило "Кристалл" / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" заняло паузу в чемпионате матчем против херсонского "Кристалла", который выступает во Второй лиге.

В этом матче "Динамо" не смогло использовать тех игроков, которые отправились в свои национальные сборные. Поэтому на матч против "Кристалла" с первых минут вышли Шабанов, Кравченко, Андриевский и Сидклей. Михайличенко выпустил двух форвардов – Соля и Беседина. Гол в этом матче забил лишь один из них – испанец. Хотя он и имел несколько возможностей отличиться.

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Зато дублями отличились Гармаш и де Пена. Еще один гол на счету Сидорчука.

Динамо – Кристалл 6:0
Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Видео матча Динамо – Кристалл

 

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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