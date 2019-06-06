"Динамо" официально оставило Хацкевича на тренерском мостике

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на посту главного тренера первой команды.

Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт "Динамо".

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За два года с "Динамо" Хацкевич сумел выиграть только Суперкубок Украины в 2018 году. Ожидалось, что после сезона 2018/2019 белорусский специалист покинет "Динамо".

Подписание нового контракта прокомментировал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодеже. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – ввести в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначны – попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выиграет титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его,

– сказал Суркис.

Александр Хацкевич назвал переговоры с президентом "Динамо" конструктивными.

Не только в течении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, о будущем команды. Да, были у нас дискуссии, трудные моменты. В чем мы сходились, в чем пошли на уступки друг другу. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются.

У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может. Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все – и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба, соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины,

– заявил Хацкевич.

В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Александра Хацкевича финишировал на второй позиции в чемпионате Украины. В Кубке Украины киевляне вылетели в 1/4 финала от "Шахтера".