"Динамо" официально подписало легионера: фото

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Карлос де Пена
Карлос де Пена / twitter.com/DynamoKyiv

Уругвайский футболист Карлос де Пена официально стал футболистом киевского "Динамо" после того, как прошел просмотр в украинской команде.

Карлос де Пена подписал с "Динамо" контракт, находясь в статусе свободного агента.

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Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019 с опцией продления. В новом клубе Карлос будет выступать с игровым номером 14 на форме.

Ранее испанский нападающий "бело-синих" Фран Соль, который усилил команду зимой, выложил в своем Instagram видео вместе с уругвайцем. Оба футболиста занимаются на орбитреке. Соль восстанавливается после травмы, а де Пена, похоже, набирает форму.

Карлос де Пена находится без клуба с начала года. Последней командой футболиста был уругвайский "Насьональ", в котором он начал свою профессиональную карьеру.

В "Динамо" 27-летнего уругвайца якобы порекомендовал бывший тренер "бело-синих" Леонид Буряк.

За всю свою карьеру футболист сыграл 123 матча, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная цена составляет 1,5 млн евро.

В январе 2019 года бразильский "Ботафого" объявил о переговорах с уругвайцем, однако контракт с ним не был заключен.

Уругваец в основном выступает на позиции левого атакующего полузащитника, но также может быть центральным форвардом и левым полузащитником.

Недавно "Динамо" покинул бразилец Витор Буэно. Вероятно в лице Карлоса де Пены киевский клуб видит замену Буэно.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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