"Динамо" официально подписало второго новичка этой зимой

Нигерийский полузащитник Бенито прошел медосмотр и подписал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Игрок получил 77-й номер. В ближайшее время присоединится к команде на втором тренировочном сборе.

Последним клубом Бенито был российский "Тамбов", за который он забил 3 гола в 35 матчах во всех турнирах. Также нигериец выступал за минский "Луч" и ташкентский "Локомотив".

До этого "Динамо" зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.

На зимний перерыв "Динамо" ушло на втором месте УПЛ с отставанием от "Шахтера" в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины "бело-синие" 22 февраля сыграют с "Ворсклой".