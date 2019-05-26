"Динамо" официально представило форму на новый сезон: фото и видео

Киевское "Динамо" перед последним домашним матчем в сезоне 2018-2019 представило комплект формы, в котором будет выступать в следующем сезоне.

Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф.

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Символическую футболку капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил из рук дочери Валерия Васильевича – Светланы.

Уже во время матча, 26 мая, новую форму клуба можно будет приобрести в fan-shop "Динамо" на НСК "Олимпийский", а в розничной сети "New Balance" и на официальном сайте newbalance.ua – с 27 мая.