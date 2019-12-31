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"Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

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Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Уругвайский футболист Карлос де Пена продолжит выступать за "Динамо". Киевский клуб сообщил о продлении контакта с легионером.

Контракт с Карлосом де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на 2 года в случае, если футболист до этой даты проведет определенное количество матчей за "Динамо".

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Как сообщает сайт "Динамо", Карлос сыграл необходимое для продления контракта количество матчей.

Таким образом, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Что известно о де Пене в "Динамо"?
Уругваец перешел в "Динамо" в апреле 2019 года как свободный агент. Всего Карлос сыграл за "Динамо" 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
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