"Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

Уругвайский футболист Карлос де Пена продолжит выступать за "Динамо". Киевский клуб сообщил о продлении контакта с легионером.

Контракт с Карлосом де Пеной был заключен до 31 декабря 2019 года с опцией автоматического продления на 2 года в случае, если футболист до этой даты проведет определенное количество матчей за "Динамо".

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Как сообщает сайт "Динамо", Карлос сыграл необходимое для продления контракта количество матчей.

Таким образом, его контракт с клубом будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Что известно о де Пене в "Динамо"?

Уругваец перешел в "Динамо" в апреле 2019 года как свободный агент. Всего Карлос сыграл за "Динамо" 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.