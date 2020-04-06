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"Динамо" официально пытается отсудить деньги у иностранных клубов: причины

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Че Че / 24 канал

В "Динамо" подтвердили информацию об исках против бразильских клубов "Сан Паулу" и "Коринтианс". Оба клуба не выполнили трансферные обязательства.

В "Динамо" заявили, что в соответствии с условиями контракта о трансфере Че Че в "Сан Паулу", трансферная компенсация должна была уплачиваться несколькими платежами до января 2021 года.

"Сан-Паулу" купил Че Че у "Динамо" за 5 миллионов евро в апреле 2019-го.

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"Сан Паулу", как писал Спорт24 и теперь подтвердили в "Динамо", не уплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не произвел все последующие платежи.

Поэтому "Динамо" обратилось в ФИФА о взыскании неуплаченного платежа и остальной задолженности.

ФИФА подтвердила правомерность требований "Динамо" и обязала "Сан Паулу" выплатить все платежи.

Однако в "Сан Паулу" заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой. В "Динамо" считают, что таким образом бразильцы затягивают время.

По информации СМИ, "Сан-Паулу" должен заплатить "Динамо" 500 тысяч евро.

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В "Динамо" добавили, что "Коринтианс" также нарушил свои финансовые обязательства по трансферу Сидклея.

"Динамо" вновь обратилось в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом.

Бразильский клуб должен выплатить "Динамо" 600 тысяч евро.

Арендное соглашение Сидклея рассчитано до конца 2020 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Трансферы Динамо Футбол
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