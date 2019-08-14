"Динамо" официально уволило Александра Хацкевича

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Хацкевич уволен с ФК Динамо Киев – отставка Хацкевича
Александр Хацкевич покинул "Динамо"

В среду, 14 августа, Александр Хацкевич был официально уволен с поста главного тренера киевского "Динамо".

Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Увольнение Хацкевича произошло после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам противостояния с "Брюгге".

В сообщении на официальном сайте говорится о том, что клуб благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную в течение более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности.

При этом клуб после завершения прошлого сезона подписал с наставником двухлетний контракт. О том, кто будет работать с командой дальше, руководство сообщит позже.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 и 2019 годах, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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