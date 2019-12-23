"Динамо" официально вернуло забивного нападающего

Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо". В клубе решили вернуть Русина по аренде из-за ситуации с Артемом Бесединым.

"Пока "Динамо" ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой", – сообщил киевский клуб.

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Что известно о ситуации Беседина? Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

Назарий Русин выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Нападающий провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей и отдал 4 результативные передачи). Еще два гола за "Зарю" Русин забил в квалификации Лиги Европы.