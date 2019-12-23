24 канал техно lifestyle Экономика Здоровье футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

"Динамо" официально вернуло забивного нападающего

152 Читати новину українською
Назарий Русин / facebook.com/fcdynamoua

Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо". В клубе решили вернуть Русина по аренде из-за ситуации с Артемом Бесединым.

"Пока "Динамо" ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой", – сообщил киевский клуб.

Читайте также: Нападающий "Динамо" придумал болезнь и пропустил тренировку из-за похода в ночной клуб

Что известно о ситуации Беседина? Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

Назарий Русин выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Нападающий провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей и отдал 4 результативные передачи). Еще два гола за "Зарю" Русин забил в квалификации Лиги Европы.

Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
сегодня
46798
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря Трансферы Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 17:27 Далакян проведет защиту титула WBA: официальная дата и имя соперника
Юрій Семенюк 19
19 декабря 18:20 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 169
сегодня 09:04 "Тоттенхэм" дома проиграл "Челси": дубль Виллиана, удаление Сона (видео)
Ігор Саджениця 99
22 декабря 19:44 Хоккейный матч между российской и китайской командами закончился драками игроков: видео
Юрій Семенюк 317
22 декабря 17:01 Статуя Златана Ибрагимовича осталась без носа и пальца: новые выходки фанатов-вандалов – фото
Юрій Семенюк 95
Новости
Больше новостей
Залиште відгук