"Динамо" охотится на 22-летнего защитника "Легии"

Киевское "Динамо" готово подписать центрального защитника варшавской "Легии" Матеуша Ветеску.

Киевляне уже сделали польскому клубу предложение относительно трансфера, сообщает портал Przegląd Sportowy.

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Несмотря на то, что Ветеска пропустил первые два матча "Легии" в 2019 году, ожидается его появление в составе на поединок против "Леха". После этой встречи руководство "Динамо" должно принять окончательное решение.

По данным Transfermarkt стоимость 22-летнего поляка составляет 1,5 миллиона евро. Кроме позиции центрального защитника он также играет на правом фланге защиты и в опорной зоне. Его действующий контракт с "Легией" рассчитан до 2023 года.

К слову, трансферное окно в Польше и Украине закрывается 1 марта.

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