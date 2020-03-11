Динамо – Александрия: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Украины

"Динамо" и "Александрия" сыграют в 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Игру, которая состоится 11 марта, можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок "Динамо" – "Александрия" в рамках 1/4 финала Кубка Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30.

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Посмотреть матч "Динамо" – "Александрия" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальную". Ее стоимость в месяц сейчас 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч "Динамо" – "Александрия" можно просмотреть на сайте канала "2+2" по ссылке.

Пути "Динамо" и "Александрии" дважды пересекались в Кубке Украины. В сезоне 2015/2016 "Александрия" по сумме двух матчей победила "Динамо" 2:1 и прошла в полуфинал.

В 2017 году "бело-синие" взяли реванш, победив в дополнительное время со счетом 3:2.

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