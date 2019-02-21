Динамо – Олимпиакос: анонс матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" за выход в 1/8 финала Лиги Европы поборется с греческим "Олимпиакосом". Матч-ответ состоится в Киеве в четверг, 21 февраля. Все самое интересное и важное вокруг матча – в анонсе Спорт24.

Динамо – Олимпиакос. Главное

Что: ответный матч 1/16 финала Луги Европы

Где: НСК "Олимпийский", Киев

Когда: четверг, 21 февраля, 22:00

Трансляция: телеканал "Футбол 2", сайт видеосервиса Oll.tv, текстовая трансляция – Спорт24

Читайте также: "Динамо" уже на 70% в 1/8 финала Лиги Европы: приятный для киевлян прогноз букмекеров

Предыдущий матч и перед игрой

Первый матч между "Олимпиакос" и "Динамо" в Афинах так и не дал окончательного ответа на то, кто имеет больше шансов пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Ничейный результат в пользу киевлян. Но игра оставляет желать лучшего. Да и спаслось "Динамо" только в конце матча.

Читайте также: "Олимпиакос" и "Динамо" расписали результативную мировую: видео

Однако "Динамо" имело больше времени на подготовку к этому матчу. Киевляне пока не играют в чемпионате, поэтому могли все внимание уделить именно этой игре против "Олимпиакоса".

Зато греки сыграли очередной матч чемпионата – на своем поле уверенно обыграли АЕК (4:1), за который выступает украинец Дмитрий Чигринский. Подопечные Педру Мартинша все свои четыре мяча забили уже во второй половине противостояния. Но и это может сыграть на пользу "Олимпиакоса" – команда находится в игровом тонусе, в то время как "Динамо" только входит в игру после зимнего перерыва.

Потери команд

"Динамо" в этом матче точно не поможет Тамаш Кадар. Игрок и в дальнейшем восстанавливается после травмы.

Читайте также: "Динамо" разгромило "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА

Не поможет "Олимпиакосу" Лазарос Христодулопулос. Он травмировался в матче против АЕКа и пропустит остаток сезона

Слово тренерам

"Если сравнивать с прошлым годом, то у нас другая команда, более атакующие футболисты. Поэтому мы должны агрессивно сыграть впереди и стремиться играть в более атакующий футбол", – заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Читайте также: Суркис рассказал о финансах "Динамо": самая большая зарплата не дотягивает даже до миллиона

"Планируем ли мы какие-то изменения в игре и тактике? У нашей команды есть определенная философия, мы рассчитываем на мощную атаку, на нападающих, игру с четырьмя мощными игроками в атаке, которые получают постоянную поддержку с флангов. Это срабатывает. Но, возможно, будут определенные тактические изменения в игре "Олимпиакоса". Мы наблюдали, что "Динамо" очень четко реагировало на любые наши попытки изменить стиль игры и сразу меняло очень быстро собственную игру. Поэтому анализ предыдущей игры показал нам, что необходимо сделать определенные тактические изменения. И вы это увидите на поле. Мы очень внимательно будем относиться к тактике, которая будет на поле, и чтобы она была гибкой. Возможно, мы будем менять и отходить от тех сценариев, которые были в первом матче", – рассказал главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш.

Прогноз на матч

Главное – чтобы "Динамо" не пыталось "сушить" игру. Так, их устраивает и ничья 0:0, и это "Олимпиакосу" нужно забивать. Но попытки удержать положительный результат может закончиться довольно плачевно. Это должны понимать как тренерский штаб "Динамо", так и игроки киевлян на поле. А не держать в голове результаты прошлого года, когда в 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сначала на выезде сыграло в ничью 1:1 с другим греческим клубом – АЕК, а после этого дома 0:0.

Читайте также: На НСК "Олимпийский" внедряют вход по е-билетам с мобильного

Прогноз – "Динамо" минимально победит 1:0. Хотя может и быть итоговый счет 1:1.