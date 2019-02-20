Динамо – Олимпиакос: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 21 февраль, киевское "Динамо" на своем поле проведет матч 1/16 финала Лиги Европы. В Киеве вице-чемпион Украины сыграет против греческого "Олимпиакоса". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Первый поединок противостояния прошел на поле "Оли" и принес несколько неожиданный результат 2:2, который в большей степени устроил вице-чемпиона Украины. Однако, у "Олимпиакоса" остаются шансы на продолжение борьбы за трофей, правда, для этого необходимо побеждать в Киеве, или играть с "Динамо" в очень результативную ничью.

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В William Hill победа киевской команды на собственном поле оценена в 2,15. В то время как на победу "Олимпиакоса" стоит коэффициент 3,40. На то, что матч закончится в ничью, коэффициент 3,30.

На проход в следующий раунд букмекеры отдают безапелляционную преимущество "Динамо" – 1,36, на проход "Олимпиакоса" стоит коэффициент 3,00.

PariMatch оценил победу команды Александра Хацкевича в 2,17. Победа греческого клуба – 3,55. Ничья в матче – 3,45.

При этом на проход в четвертьфинал Лиги Европы почти такие же коэффициенты, что и в предыдущем случае – 1,40 на "Динамо" и 3,15 на "Олимпиакос".

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Букмекеры с Marathon bet оценили победу "Динамо" на 2,20. Победа "Олимпиакоса" получила показатель 3,60. Ничья во втором матче между этими командами в Киеве – 3,45.

На проход в следующий раунд тоже больше шансов у украинского клуба – 1,40. На проход "Олимпиакоса" – 3,10.

Поединок "Динамо" – "Олимпиакос" состоится 21 февраля в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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