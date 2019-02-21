Динамо – Олимпиакос: онлайн матча Лиги Европы
Киевское "Динамо" в ответном матче Лиги Европы принимает греческий "Олимпиакос". Онлайн матча – на сайте Спорт24.
"Динамо" в первом матче на выезде сыграло вничью с "Олимпиакосом" 2:2. Поэтому грекам в этом матче надо забивать, чтобы иметь шансы на проход.
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Источник: 24 канал
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