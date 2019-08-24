Динамо – Олимпик: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Первым матчем Алексея Михайличенко после возвращения на тренерский мостик киевского "Динамо" станет игра против донецкого "Олимпика". Ее можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн на Спорт24.

Матчи киевского "Динамо" в этом сезоне и в дальнейшем транслирует телеканал "2+2". Поэтому именно здесь и будет транслироваться игра против "Олимпика". Начало трансляции в 19:25.

К слову: Динамо – Олимпик: что прогнозируют букмекеры на матч команд с новыми тренерами

Также матч можно будет посмотреть и онлайн. При этом транслировать его будет как официальный youtube-канал "Динамо", так и на канале Football Hub.

Посмотреть матч "Динамо" – "Олимпик" можно будет и на сайте Спорт24. Ссылка на видео-трансляцию будет доступно ближе к началу матча.

Матч "Динамо" – "Олимпик" состоится в субботу, 24 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский". Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.