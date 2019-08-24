"Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео

В матче между "Динамо" и "Олимпиком" в субботу, 24 августа, был зафиксирован неожиданный результат. Аутсайдер УПЛ" Олимпик", проигравший предыдущие четыре матча в чемпионате, сумел сыграть вничью с киевским "Динамо". При этом хозяевам пришлось отыгрываться.

Динамо – Олимпик 1:1

Голы: Цыганков, 62 – Политыло, 52

Удаление: Вербич, 85 – Гришко, 69

Это был первый матч для новых-старых тренеров "Динамо" и "Олимпика". "Динамо" попрощалось с Александром Хацкевичем, который возглавлял команду в течение последних двух сезонов и под руководством которого "бело-синие" выиграли два Суперкубка Украины. Его место занял Алексей Михайличенко, который уже тренировал "Динамо" 15 лет назад.

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Зато "Олимпик" снова возглавил Игорь Климовский, правда с приставкой "и.о.". Он тренировал донецкую команду прошлого сезона, после чего был отправлен в отставку из-за того, что не имеет необходимой лицензии. Однако Жулио Сезар, который его заменил, с командой потерпел четыре поражения подряд. Поэтому покинул "Олимпик". И команду снова принял Климовский.

"Олимпик" имел проблемы перед этим матчем. К игре готовилось лишь 14 футболистов. Все из-за травм и дисквалификаций. Не обошлось без удаления в составе "Олимпика" и в этом матче. Но это будет позже.

Зато в "Динамо" в стартовом составе вышел Кадири. Это его первый матч в старте за "Динамо" в официальном матче.

В целом первый тайм прошел без особо опасных моментов. Можно лишь вспомнить случай, когда вратарь "Олимпика" Халими чуть не пропустил, опрометчиво приняв мяч после скидки партнера. Тот проскочил ему под ногой и катился в ворота, но голкипер успел исправить свою ошибку.

В целом "Динамо" никак не могло пройти насыщенную защиту гостей. Родригес мог выходить один на один на ворота "Олимпика", но был оттеснен корпусом, и к мячу не успел. Вербич пробивал со штрафного – выше ворот.

Но именно со штрафного пришел один из самых опасных моментов первого тайма – Цыганков выполнил подачу, но Бурда не сумел дотянуться до мяча, чтобы отправить его в ворота.

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Незадолго после начала второго тайма "Олимпик" неожиданно открыл счет в матче. "Динамо" пыталось вынести мяч, но гости перехватили мяч. Быстрый перевод его через центр на левый фланг, и Политыло пробил в касание в дальний угол ворот. Бойко с этим ударом не справился.

Видео гола Политыло

"Динамо" долго приходило в себя. Но сумело сравнять счет. Цыганков получил пас от Шепелева и решил пробить издалека. Мощный удар под дальнюю штангу, голкипер не сумел дотянуться до мяча и счет стал равным.

Видео гола Цыганкова

А после этого "Олимпик" остался в меньшинстве. Прямую красную карту получил Гришко. Центральный защитник пошел в опасный подкат против Вербича прямой ногой.

На 84-й минуте между игроками на поле произошла стычка. Вербича сбил Драман. Фол был довольно опасный и болезненный для игрока "Динамо". И он решил отмахнуться ногами в соперника. В это время набежали другие игроки. Арбитр матча Виталий Романов наградил их желтыми карточками, а Вербича – прямой красной.

В конце матча Де Пена мог забить, пробив под перекладину. Халими несколько неудачно отбил, и мяч летел в дальний угол ворот, где Цыганков уже готов был забивать. Но Пасич выбил мяч на угловой.

Арбитр добавил пять минут, но команды сыграли все семь. Однако забить больше голов не удалось. В итоге – ничья 1:1.

Видеообзор матча Динамо – Олимпик

"Олимпик" получает первое очко в чемпионате. Но и в дальнейшем остается последним. "Динамо" же потеряло возможность приблизиться к "Шахтеру".