Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ

Киевское "Динамо" в субботу, 24 августа, принимает донецкий "Олимпик". Начало встречи в 19:30. Онлайн-трансляция матча на сайте Спорт24. После первого тайма счет не открыт – 0:0.

Обе команды подходят к очному противостоянию после изменений на тренерском мостике. "Динамо" попрощалось с Александром Хацкевичем, который возглавлял команду в течение последних двух сезонов и под руководством которого "бело-синие" выиграли два Суперкубка Украины. Руководство "Олимпика", в свою очередь, после серии поражений на старте сезона решило уволить бразильца Жулио Сезара, который только летом принял команду.

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На организационном совещании было определено, в форме каких цветов сыграют соперники. "Динамо" будет одето в синий комплект (вратарь – в фиолетовом), "Олимпик" – в белый (вратарь – в оранжевом).

Онлайн-трансляция матча Динамо – Олимпик