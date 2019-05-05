"Динамо" определилось с тренером, который должен заменить Хацкевича

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Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко / dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" может сменить главного тренера по итогам нынешнего сезона. Неудачи "Динамо" подтолкнули руководство задуматься о кадровых перестановках в тренерском штабе.

Контракт действующего наставника "бело-синих" Александра Хацкевича истекает через несколько недель. Пока президент "Динамо" Игорь Суркис не говорил с белорусом о пролонгации соглашения.

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По информации Sport Arena, преемником Хацкевича может стать спортивный директор клуба Алексей Михайличенко, который имеет опыт работы наставника "Динамо".

Михайличенко принял "Динамо" в 2002 году и проработал с командой до 2004 года. За это время Михайличенко дважды выиграл с киевлянами звание чемпиона Украины. Также Михайличенко работал со сборной Украины с 2008 по 2009 год.

Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл только Суперкубок Украины в 2018 году. Сейчас "Динамо" проигрывает "Шахтеру" в чемпионате Украины 9 очков. Также "бело-синие" прекратили выступления в Кубке Украины на стадии четвертьфинала, проиграв "Шахтеру".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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