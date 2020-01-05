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"Динамо" отдало Дениса Гармаша в аренду в турецкий "Ризеспор"

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Денис Гармаш покинул "Динамо" / Динамомания

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш конец сезона проведет в чемпионате Турции.

Информацию об аренде игрока опубликовал официальный сайт "Ризеспор". Гармаш арендован до конца сезона 2019/20. Больше деталей об этом переходе (возможности выкупа игрока и сумме аренды) не сообщают.

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Денис Гармаш находился в структуре киевского "Динамо" с 2007 года, а в высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 31 августа 2009 года. За команду полузащитник сыграл 284 матча во всех официальных турнирах (184 – в чемпионате Украины, 68 – в еврокубках, 26 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке). В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.

Стоит отметить, что за "Ризеспор" выступает еще один бывший "динамовец" – Николай Морозюк. Он тоже перешел в клуб на правах аренды, но еще год назад - в январе 2019 года, а затем подписал с ними контракт как свободный агент. Что касается "Ризеспора", то команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Трансферы
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