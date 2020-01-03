"Динамо" отдало в аренду игрока, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча

Киевское "Динамо" отдало в аренду бразильского футболиста Сидклея. Его новым клубом стал "Коринтианс".

Сначала "Динамо" хотело за аренду своего игрока один миллион евро, или аж 5 миллионов евро за его полноценный трансфер. Однако бразильский клуб отказывался платить такую ​​цену. По данным Globo Esporte, стороны договорились, что "Коринтианс" заплатит 200 тысяч евро за годовую аренду.

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При этом "Коринтианс" будет иметь первоочередное право на выкуп трансфер игрока. Сидклей присоединится к новому клубу уже на следующей неделе на собрании команды в США.

Стоит отметить, что в этом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо". В киевский клуб игрок перешел именно из "Коринтианс" летом 2018 года за 5 миллионов евро.