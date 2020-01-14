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"Динамо" отказало "Шахтеру" в трансфере лидера команды за 12 миллионов евро

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Никола Моро / ФК "Динамо" Загреб

Загребское "Динамо" отклонило предложение "Шахтера" за опорного полузащитника Николу Моро в размере 12 миллионов евро.

По информации хорватского издания Sportske Novosti, это была начальное предложение "горняков", якобы донецкий клуб готов увеличить сумму.

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Загребцы планируют выторговать за своего хавбека не менее 15 миллионов евро и надеются, что "горняки" согласятся на эти условия.

К слову, Моро мог пополнить стан чемпиона Украины еще год назад, однако травма колена вынудила "Шахтер" отказаться от идеи трансфера. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 млн евро.

В текущем сезоне Моро провел за "Динамо" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Футболисты "горняков" выйдут из отпуска 16 января, а 20 января отправятся на первый сбор в Турцию.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Шахтер
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