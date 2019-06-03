"Динамо" отказалось от забивного исландца

Исландский нападающий одесского "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон не интересует киевское "Динамо".

По информации ресурса "Динамомания", киевский клуб ведет поиск игроков с другими амплуа, а позиция левого полузащитника и форварда укомплектована.

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Ранее агент 25-летнего исландца заявил, что киевляне наблюдают за его клиентом. Исландец играет в "Черноморце" на правах аренды и его контракт принадлежит польскому клубу "Термалика".

Также, по словам агента игрока, за Вильхьяльмссоном следит "Десна", "Карпаты", "Львов", "Ворскла" и "Александрия".

В этом сезоне Вильхьяльмссон провел 12 матчей за "Черноморец" и забил 7 голов.