"Динамо" отказалось отпустить чемпиона мира в бельгийский клуб

60 Читати новину українською
Денис Попов
Денис Попов / fifa.com/u20worldcup

Киевское "Динамо" получало трансферное предложение по чемпиону мира в составе сборной Украины U-20 Денису Попову. Киевляне ответили отказом.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что бельгийский клуб "Сент-Трюйден" был настроен подписать Попова несмотря на травматичность игрока.

Читайте также: Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон

Спиваковский не сообщает, хотели ли бельгийцы арендовать Попова, или выкупить игрока.

По его информации, "Динамо" отказалось отпускать Попова, киевлян в этом сезоне не сыграл ни одного матча.

20-летний Денис получил мышечную травму на тренировке, повредив переднюю поверхность бедра. По предварительной информации, Денис пропустит около месяца.

В летнее трансферное окно "Динамо" отпустило двух чемпионов мира: Владислав Супряга и Сергей Булеца перешли в "Днепр-1" на правах аренды.

blog_ava
Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
сегодня
15877
Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол Трансферы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евро-2020: Результаты матчей и видео голов 7 сентября
сегодня 11:52 Евро-2020: Результаты матчей и видео голов 7 сентября
697
Бьянка Андрееску одолела Серену Уильямс в финале US Open: видео
сегодня 01:30 Бьянка Андрееску одолела Серену Уильямс в финале US Open: видео
203
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
сегодня 00:00 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
7780
Португалия победила Сербию в отборе Евро-2020, команды забили шесть голов: видео
7 сентября 23:53 Португалия победила Сербию в отборе Евро-2020, команды забили шесть голов: видео
1103
Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео
7 сентября 22:15 Как болельщики поддерживали сборную Украины в Литве, а футболисты их поблагодарили: фото и видео
259
Новости
Больше новостей
Залиште відгук