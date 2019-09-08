"Динамо" отказалось отпустить чемпиона мира в бельгийский клуб

Киевское "Динамо" получало трансферное предложение по чемпиону мира в составе сборной Украины U-20 Денису Попову. Киевляне ответили отказом.

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что бельгийский клуб "Сент-Трюйден" был настроен подписать Попова несмотря на травматичность игрока.

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Спиваковский не сообщает, хотели ли бельгийцы арендовать Попова, или выкупить игрока.

По его информации, "Динамо" отказалось отпускать Попова, киевлян в этом сезоне не сыграл ни одного матча.

20-летний Денис получил мышечную травму на тренировке, повредив переднюю поверхность бедра. По предварительной информации, Денис пропустит около месяца.

В летнее трансферное окно "Динамо" отпустило двух чемпионов мира: Владислав Супряга и Сергей Булеца перешли в "Днепр-1" на правах аренды.