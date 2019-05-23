"Динамо" отказалось продавать Цыганкова в "Наполи" за хорошую сумму

"Наполи" заинтересовался полузащитником "Динамо" Виктором Цыганковым. Итальянский клуб сделал предложение о переходе украинца в размере 18 миллионов евро.

Как стало известно Football.ua, "Наполи" обратился к "Динамо" с предложением относительно молодого вингера. Однако, президент столичного клуба Игорь Суркис даже не стал рассматривать подобный запрос и сразу ответил отказом.

Читайте также: "Динамо" продаст Цыганкова: названы ключевые условия трансфера

Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне молодой футболист сыграл 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач.

К слову, Виктор Цыганков признан лучшим игроком 30 тура УПЛ. Киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (1:1), а Цыганков открыл счет в матче с пенальти в первом тайме.

Зимой СМИ сообщали о том, что в услугах Виктора Цыганкова вроде бы заинтересована итальянская "Рома". Футболист даже ездил в Рим, однако не для подписания контракта с "волками", а на отдых.

Спорт 24 писал, что руководство "Наполи" также обращалось в "Генк" по поводу другого украинца Руслана Малиновского, которого бельгийский клуб намерен продать.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram