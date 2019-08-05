"Динамо" отправилось на матч с "Брюгге" со звездным новичком и без талантливого полузащитника

Киевское "Динамо" 5-го августа отправилось на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Матч состоится 6-го августа на стадионе "Ян Брейдель".

В Бельгию наставник киевлян Александр Хацкевич взял 22-х исполнителей. Среди них новичок "бело-синих" Жерсон Родригес, который подписал контракт с "Динамо" три дня назад.

Читайте также: "Динамо" сыграет против "Брюгге": что известно о бельгийцах

Не уехал из "Динамо" в Бельгию полузащитник Николай Шапаренко. По информации СМИ, он был переведен во вторую команду.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Защитники: Виталий Миколенко, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Форварды: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин

К слову: Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов приобрел футболиста "Ливерпуля"

Уже сегодня вечером на стадионе "Ян Брейдель" состоятся пресс-конференция с участием Александра Хацкевича и одного игрока "Динамо". В 20:00 динамовцы опробуют газон стадиона, на котором завтра состоится игра.

До матча с "Брюгге" киевский клуб провел три поединка на внутренней арене. "Бело-синие" победили "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины, а также одолели "Карпаты" и ФК "Львов" в чемпионате Украины.



"Динамо" против "Брюгге": сравнение (инфографика 24 канала)

"

Динамо" против "Брюгге": сравнение выступлений прошлого сезона (инфографика 24 канала)

Статистику "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – читайте здесь.