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"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию: как это было

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"Динамо" отправилось в Турцию / ФК "Динамо"

В среду, 15 января, футболисты "Динамо" отправились на первый тренировочный сбор в Турции.

Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили свои собрания еще в 2003 году, именно под руководством нынешнего тренера.

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Накануне вылета главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и генеральный директор "бело-синих" Резо Чохонелидзе почтили память жертв иранской авиакатастрофы украинского самолета.

Тренерский штаб на первый учебно-тренировочный сбор взял с собой 29 игроков.

"Бело-синие" пошли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков. Из Лиги Европы команда Алексея Михайличенко вылетела, не сумев преодолеть групповой этап.

Добавим, что "Динамо" продолжает участие в Кубке Украины. "Бело-синие" вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с "Александрией".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
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