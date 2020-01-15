"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в Турцию: как это было

В среду, 15 января, футболисты "Динамо" отправились на первый тренировочный сбор в Турции.

Вместо традиционной испанской Марбельи киевляне отправились в Турцию, где в последний раз проводили свои собрания еще в 2003 году, именно под руководством нынешнего тренера.

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Накануне вылета главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко и генеральный директор "бело-синих" Резо Чохонелидзе почтили память жертв иранской авиакатастрофы украинского самолета.

Тренерский штаб на первый учебно-тренировочный сбор взял с собой 29 игроков.

"Бело-синие" пошли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 14 очков. Из Лиги Европы команда Алексея Михайличенко вылетела, не сумев преодолеть групповой этап.

Добавим, что "Динамо" продолжает участие в Кубке Украины. "Бело-синие" вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с "Александрией".