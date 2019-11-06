"Динамо" отправилось в Данию на важный матч Лиги Европы: кто полетел

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Динамо – Копенгаген: состав киевлян
Динамо – Копенгаген: состав киевлян

В среду, 6 ноября, киевское "Динамо" отправляется в Копенгаген на матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

На матч против "Копенгагена" Алексей Михайличенко взял с собой 21 игрока, информирует официальная страница "Динамо" в Facebook.

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Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Защитники: Виталий Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виталий Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

После трех туров киевляне и датчане имеют в активе по 5 очков и делят первое место, "Мальме" набрал 4 очка, "Лугано" замыкает группу с 1 очком.

Напомним, матч "Копенгаген" – "Динамо" состоится 7 ноября, начало игры в 20:00.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Лига Европы Динамо Футбол
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