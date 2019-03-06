"Динамо" отправилось в Лондон на игру против "Челси": в заявке команды лишь один форвард

В среду, 6 марта, делегация "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" взяла курс на столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На игру главный тренер команды взял 20 футболистов.

В заявке команды лишь один нападающий – 20-летний Назарий Русин. Полузащитник Беньямин Вербич, который иногда играл на позиции форварда, в первом матче против "Челси" не сыграет.

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В Лондоне Александр Хацкевич рассчитывает на следующих футболистов:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;

Нападающий: Назарий Русин.

Кроме того, вместе с командой на матч полетели Беньямин Вербич, который пропустит матч из-за дисквалификации, и Миккель Дуэлунд, который восстанавливается после травмы.

Нападающий Фран Соль не поможет "Динамо" в этом матче. 6 марта ему будут делать операцию в Барселоне.

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Не полетел в Лондон и нападающий Артем Беседин. Футболист проходит восстановительные процедуры в Киеве.