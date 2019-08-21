"Динамо" пересняло командное фото с Михайличенко: вне кадра двое футболистов

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Киевское "Динамо", учитывая факт смены наставника Александра Хацкевича на Алексея Михайличенко, решило переснять общекомандное фото на сезон 2019/20.

На новой фотографии присутствует Суперкубок Украины-2019 на переднем плане, а главным действующим лицом стал Алексей Михайличенко и его тренерский штаб.

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Интересно, что на фотографии отсутствует Денис Попов – чемпион мира U-20, который в сезоне 2019/20 лишь однажды попал в заявку первой команды "Динамо".

Также нет Миккеля Дуэлунда, который, предположительно, отправился на операцию, из-за которой пропустит больше месяца.

Примечательно, что на оригинальном командном фото игроки "Динамо" были одеты в белую форму, тогда как на повторной фотосессии футболисты уже были одеты в синий комплект.

Спорт 24 писал, что защитник "Динамо" Карлос Самбрано не входит в планы главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Алексей Михайличенко Динамо
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