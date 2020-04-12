"Динамо" первым среди клубов УПЛ выходит из карантина
С понедельника, 13 апреля, киевское "Динамо" выходит из карантина, который введен в Украине из-за пандемии коронавируса.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Игорь Цыганык.
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"Футболисты будут работать группами под присмотром тренеров, физиотерапевтов и врачей на поле базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", – написал он.
- Украинская ассоциация футбола приостановила все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса.
- Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий заявлял о вероятном возобновлении сезона в середине мая.
- На вынужденный перерыв "Динамо" ушло на третьем месте в чемпионате Украины. У киевлян равное количество очков с "Зарей", но команда Виктора Скрипника имеет преимущество в личных встречах.
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