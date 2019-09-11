"Динамо" подарило освобожденным морякам абонементы и клубную атрибутику: видео

Игроки и тренерский штаб "Динамо" провели встречу с освобожденными из русского плена украинскими моряками.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Бывшим пленным вручили именные абонементы на домашние матчи киевского клуба, комплекты динамовской экипировки, мячи, книги и шарфики.

Также в делегации были экс-игрок "Динамо" Владимир Мунтян и представители фан-клуба киевлян.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?

Утром 7 сентября Россия и Украина таки провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Освобожденные украинские моряки / Инфографика 24 канала

Освобожденные украинские политзаключенные Кремля / Инфографика 24 канала