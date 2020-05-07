"Динамо" "подожгло" траву на стадионе Лобановского для привлечения внимания к пожарам в Украине

Киевское "Динамо" устроило виртуальный "поджог" газона на домашнем стадионе в качестве акции, которая должна напомнить людям о проблеме лесных пожаров в Украине.

Киевский гранд в Facebook сообщил, что намерен выжечь траву на своем домашнем поле, а также призвал сделать это на НСК "Олимпийский" и "Арене-Львов".

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ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

"Правда же бред? Мы тоже так думаем. Таким образом, мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших, чем футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах", – говорится в заявлении "Динамо".

Клуб также добавил версию "сожженного" газона на "Арене-Львов" и призвал украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от сжигания сухой травы, чтобы избежать катастрофы в будущем. Фотографии были обработаны в редакторе.

С начала года пожары уничтожили в Украине более 17 тысяч гектаров лесной местности. Верховная Рада приняла законопроект, усилив штрафы за костры в лесах Украины.

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