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"Динамо" подписало бразильского полузащитника, выступавшего за "Шахтер"

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"Динамо" подписало нового игрока / Динамомания

Киевское "Динамо" пополнило свой состав юным полузащитником Жозе Мартином. Карьеру футболиста он начинал в донецком "Шахтере"

Информацию о переходе 16-летнего игрока опубликовал журналист Андрей Шахов. По его словам, Мартин Алмейда (на сайте Украинской ассоциации футбола он назван как Жозе Мартин) следующие полгода проведет в академии с составом U-17. Однако в ближайшее время отправится на турецкие сборы с молодежными составами киевлян.

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Жозе Мартин (его мать украинка, а отец – бразилец) в детско-юношеском футболе выступал за команду "Шахтера". После этого был "Арсенал-Киев". С сезона 2017/18 выступал за "УФК Днепр". В чемпионате детско-юношеской футбольной лиги сыграл в 64-х матчах, забив 8 голов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Шахтер Динамо Трансферы Новости Спорта Футбол
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