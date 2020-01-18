"Динамо" подписало бразильского полузащитника, выступавшего за "Шахтер"

Киевское "Динамо" пополнило свой состав юным полузащитником Жозе Мартином. Карьеру футболиста он начинал в донецком "Шахтере"

Информацию о переходе 16-летнего игрока опубликовал журналист Андрей Шахов. По его словам, Мартин Алмейда (на сайте Украинской ассоциации футбола он назван как Жозе Мартин) следующие полгода проведет в академии с составом U-17. Однако в ближайшее время отправится на турецкие сборы с молодежными составами киевлян.

К слову: Трансферы команд УПЛ: зима 2020

Жозе Мартин (его мать украинка, а отец – бразилец) в детско-юношеском футболе выступал за команду "Шахтера". После этого был "Арсенал-Киев". С сезона 2017/18 выступал за "УФК Днепр". В чемпионате детско-юношеской футбольной лиги сыграл в 64-х матчах, забив 8 голов.