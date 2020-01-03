"Динамо" подписало контракт с бывшим игроком российского "Тамбова"

Ряды киевского "Динамо" пополнил нигерийский полузащитник Олабиран Муиву, также известный как Бенито. Предыдущим клубом игрока был российский "Тамбов".

Информацию о переходе футболиста в "Динамо" опубликовало издание Sport24. Впоследствии оно же опубликовало комментарий агента игрока Дмитрия Селюка, который подтвердил, что Бенито подписал соглашение с "Динамо" сроком на 3,5 года.

На официальном сайте киевского клуба информации об этом пока нет.

К слову: "Динамо" отдало в аренду игрока, который в этом сезоне не сыграл ни одного матча

Что касается Бенито, то ему 21 год. Играет на позиции левого вингера. Хотя может выйти на позиции правого вингера или центрального нападающего. Предыдущим его клубом был российский "Тамбов". Он автор первого гола клуба в Российской премьер-лиге. Однако за 35 матчей за клуб он отличился лишь трижды. В декабре 2019 года покинул команду как свободный агент.



Бенито в матче за "Тамбов" (фото: ФК "Тамбов")

В общем игрок за свою карьеру выступал только в клубах из восточной Европы – начинал в 2017 году в молдавском "Саксане". Впоследствии перешел в узбекский "Локомотив", а после этого – в белорусский "Днепр". Уже оттуда игрок перешел в "Тамбов". Поэтому киевское "Динамо" станет пятым профессиональным клубом в его карьере.

Стоит отметить, что игрок летом 2019 года сыграл за сборную Нигерии U-23 в Кубке африканских наций.