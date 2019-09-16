"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости

Киевское "Динамо" не лучшим образом начало сезон 2019/20. Команда после шести сыгранных матчей в чемпионате идет в середине турнирной таблицы.

Это худший старт "Динамо" в чемпионатах Украины за времена Независимости. Стоит отметить, что "Динамо" сыграло шесть матчей, в то время как остальные команды – семь. Это связано с тем, что клуб перенес выездной матч против "Мариуполя" из-за участия обеих команд в еврокубках. Игра между ними состоится 25 сентября.

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Относительно "Динамо", то оно после шести сыгранных матчей имеет лишь 8 очков – две победы, две ничьи и два поражения. При этом победы в чемпионате были одержаны еще в первых двух турах. Это худший старт киевлян в чемпионате. В сезоне 2007/08 в них было 9 очков после шести матчей – две победы, три ничьи и поражение. В сезонах 1992/93 и 2013/14 "Динамо" набирало 10 очков – три победы, ничья и два поражения.

Стоит отметить, что "Динамо" устанавливает новый личный антирекорд, пропуская в родных стенах 7 матчей подряд. А еще одно клубное "достижение" киевляне повторяют – не выигрывают на своем поле в третьем матче подряд – ничья и два поражения. При этом "Динамо" не выигрывает всего шесть матчей подряд во всех турнирах.

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Отставание "Динамо" от первого "Шахтера" после седьмого тура УПЛ составляет 13 очков. У команды еще игра в запасе против "Мариуполя". Даже в случае победы, киевляне делят четвертое-пятое место с "Зарей".