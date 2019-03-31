"Динамо" покидает очередной новичок Красникова

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Витор Буэно
Витор Буэно / fcdynamo.kiev.ua

Футболист "Динамо" Витор Буэно, который только летом 2018-го перешел в киевский клуб по инициативе менеджера Евгения Красникова, уже сейчас может вернуться выступать на Родину.

Права на полузащитника до сих пор принадлежат "Сантосу", куда "Динамо" отдало в аренду парагвайца Гонсалеса.

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В своем Instagram Витор Буэно, который в этом сезоне только три раза появлялся на поле, опубликовал фото, где он в аэропорту Киева. В то же время на сайте "Динамо" нет информации о Буэно. Игрок не травмирован и должен готовиться к следующему туру чемпионата Украины против "Зари".

Журналист издания Globo Лукас Мусилетти информирует, что Буэно вылетел в Бразилию с целью возвращения в свой бывший клуб. Он также заявил, что в случае неудачи в переговорах с "Сантосом" Буэно попытается уйти в аренду в другой бразильский клуб.

По информации журналиста, игрок не хочет оставаться в "Динамо" и попытается осуществить любой переход до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое состоится во вторник, 2 апреля. Хотя была информация, что Буэно отказался вернуться в "Сантос" из-за низкой зарплаты.

И Буэно не единственный игрок, которого киевляне могут отпустить в ближайшее время. По информации СМИ, бразильский легионер "Динамо" Че Че 30 марта подписал контракт на четыре года с бразильским клубом "Сан-Паулу".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Трансферы
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