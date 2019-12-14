"Динамо" получило предложение в почти 3 миллиона евро за трансфер нападающего

"Олимпия" Асунсьон направила руководству "Динамо" предложение о выкупе контракта парагвайского хавбека Дерлиса Гонсалеса.

Клуб из столицы Парагвая предлагает киевлянам около 2,7 миллионов евро за футболиста, который в данный момент на правах аренды играет в бразильском "Сантосе", сообщает Besoccer.com.

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В целом за "Динамо" 25-летний вингер провел 85 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 15 ассистами.

К слову, ранее "Олимпия" пыталась взять Дерлиса в аренду, но "Динамо" настояло на полноценном трансфере.

Напомним, Дерлис Гонсалес перешел в" Динамо "летом 2015 из швейцарского "Базеля" за 9,4 млн евро. В 2018 киевляне отдали парагвайца в аренду бразильскому "Сантосу". В прошлом чемпионате Бразилии он забил 1 гол в 16 матчах.