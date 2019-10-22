"Динамо" получит 30% от трансфера Яремчука из бельгийского "Гента", – Цыганык

Киевское "Динамо" заинтересовано в том, чтобы нападающий сборной Украины Роман Яремчук хорошо проявил себя в бельгийском "Генте". И впоследствии перешел в другой клуб.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, во время трансфера Яремчука с "Динамо" в "Гент" в контракте прописали условие, что киевский клуб получит 30% от суммы следующего трансфера игрока. Об этом он заявил в программе "Цыганык Live".

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Стоит отметить, что Яремчук перебрался в бельгийский "Гент" за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас сайт Transferrmarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. При этом еще в начале лета 2019 года он "стоил" лишь 3,8 миллиона евро. Летом нападающим интересовались ряд клубов из Турции и Англии. Однако "Гент" отказался его продавать.

Напомним, что именно Яремчук забил за сборную Украины в ворота Португалии в матче 14 октября на НСК "Олимпийский". В этом матче сборная Украины победила и получила право выступить на Евро-2020. При условии успешного выступления на Чемпионате Европы, цена на Яремчука летом 2020 года может достичь за границу 15-20 миллионов евро. В таком случае "Динамо" получит от его трансфера в другой клуб от 4,5 миллионов евро.