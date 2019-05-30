"Динамо" получит нового тренера 31 мая, – СМИ

68 Читати новину українською
Александр Хацкевич покинет "Динамо"
Александр Хацкевич покинет "Динамо" / Фото из открытых источников

Киевское "Динамо" с большой долей вероятности расстанется с главным тренером Александром Хацкевичем.

Официально об этом будет объявлено 31 мая, сообщает "Главред".

Читайте также: Главного тренера "Динамо" Хацкевича сватают в российский клуб

Неудачи киевского клуба и шквал критики со стороны болельщиков подтолкнули руководство "Динамо" искать нового наставника.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанский специалист Рауль Рианчо.

Футболисты "Динамо" поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили. Назначение Рауля Рианчо это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком со многими игроками "Динамо" и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб,
– сказал изданию источник в клубе.

К слову, белорусский специалист возглавил "бело-синих" летом 2017 года. Контракт Александра Хацкевича заканчивается в конце этого сезона. Пока не известно, продолжит ли клуб соглашение с белорусским специалистом. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл только Суперкубок Украины (2018).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Нашли тело бойца, который исчез у Попасной во время боя с диверсантами противника
сегодня
727
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
29 мая 22:04 Арсенал – Челси: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
1053
Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Гран-при: видео выступления
29 мая 21:49 Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Гран-при: видео выступления
68
"Олимпик" вырвал ничью в матче против "Ворсклы" и остался в УПЛ: видео
29 мая 18:57 "Олимпик" вырвал ничью в матче против "Ворсклы" и остался в УПЛ: видео
46
Четверо футболистов покинули "Вест Хэм", среди них и конкурент Ярмоленко
29 мая 17:43 Четверо футболистов покинули "Вест Хэм", среди них и конкурент Ярмоленко
145
Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото
29 мая 14:22 Хоккеисты сборной Финляндии повредили кубок чемпионов мира: фото
146
Новости
Больше новостей
Залиште відгук