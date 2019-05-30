"Динамо" получит нового тренера 31 мая, – СМИ

Киевское "Динамо" с большой долей вероятности расстанется с главным тренером Александром Хацкевичем.

Официально об этом будет объявлено 31 мая, сообщает "Главред".

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Неудачи киевского клуба и шквал критики со стороны болельщиков подтолкнули руководство "Динамо" искать нового наставника.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера является испанский специалист Рауль Рианчо.

Футболисты "Динамо" поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили. Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком со многими игроками "Динамо" и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб,

– сказал изданию источник в клубе.

К слову, белорусский специалист возглавил "бело-синих" летом 2017 года. Контракт Александра Хацкевича заканчивается в конце этого сезона. Пока не известно, продолжит ли клуб соглашение с белорусским специалистом. За два года в "Динамо" Хацкевич выиграл только Суперкубок Украины (2018).

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