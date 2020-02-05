"Динамо" понесет максимальное наказание за расизм в матче с "Шахтером": решение

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонена в полном объеме.

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе, сообщает SportArena.

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У "Динамо" остается еще возможность обжаловать решение в CAS. Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически – первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19 тура УПЛ против "Ворсклы" 22 февраля), но это еще не факт.

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