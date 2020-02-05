"Динамо" понесет максимальное наказание за расизм в матче с "Шахтером": решение
Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонена в полном объеме.
Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе, сообщает SportArena.
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У "Динамо" остается еще возможность обжаловать решение в CAS. Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически – первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19 тура УПЛ против "Ворсклы" 22 февраля), но это еще не факт.
Что произошло на матче "Шахтер" – "Динамо": хронология событий
- В воскресенье, 10 ноября, состоялся матч между "Шахтером" и "Динамо". Игру пришлось прервать из-за расистские выкриков с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержали немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".
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