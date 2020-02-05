24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Динамо" понесет максимальное наказание за расизм в матче с "Шахтером": решение

114 Читати новину українською
Расизм на матче Шахтер – Динамо / ФК "Шахтер"

Апелляция киевского "Динамо" на решение КДК ФФУ по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонена в полном объеме.

Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей (плюс еще одна игра – условно) и штрафом в 500 тысяч гривен оставлено в силе, сообщает SportArena.

Новости по теме: "Шахтер" заплатит 20 тысяч гривен штрафа за объявление на русском языке на ОСК "Металлист"

У "Динамо" остается еще возможность обжаловать решение в CAS. Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически – первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19 тура УПЛ против "Ворсклы" 22 февраля), но это еще не факт.

Что произошло на матче "Шахтер" – "Динамо": хронология событий

Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
сегодня
3812
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм Шахтер Скандал Динамо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:54 Криштиану Роналду поздравил себя с 35-летием, выложив интересное видео с тренировки
Юрій Семенюк 6
сегодня 19:05 Как Моуринью упал на льду в России – видео курьезного эпизода
Юрій Семенюк 43
сегодня 16:56 Боксер, который обещал уничтожить Ломаченко, арестован за домашнее насилие
Юрій Семенюк 59
сегодня 15:51 "Шахтер" победой начал второй зимний сбор в Турции – видео голов
Юрій Семенюк 47
сегодня 10:26 Вратарь отбил шайбу "ударом скорпиона" в матче НХЛ – впечатляющее видео
Юрій Семенюк 231
Новости
Больше новостей
Залиште відгук