"Динамо" понесло кадровые потери перед матчем Лиги Европы

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Томаш Кадар (справа)
Томаш Кадар (справа) / Фото из открытых источников

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич перед матчем с "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы пообщался с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции.

Хацкевич рассказал о кадровых проблемах своей команды. В частности, хавбек киевлян Витор Буэно пропустит этот поединок, а вот участие защитника Томаша Кадара еще под вопросом.

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Буэно точно не готовится к игре, у него есть проблема с мышцей. Что касается Кадара, то он в состоянии работать, но по нему примем решение уже после сегодняшней тренировки,
– сказал тренер "бело-синих".

К слову, Томаш Кадар является игроком основы "Динамо". В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах за киевскую команду.

В прошлом сезоне "Динамо" в 1/16 финала прошло греческий АЕК, но в следующем раунде плей-офф уступил итальянскому "Лацио".

Спорт 24 сообщал, что "Олимпиакос" также потерпел кадровые потери перед матчем с киевлянами. Полузащитник "Олимпиакоса" Костас Фортунис получил травму во время матча чемпионата Греции с ПАОКом

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Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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