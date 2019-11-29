"Динамо" поступило с Артемом нечестно, – сестра Милевского рассказала о карьере брата

Сестра Артема Милевского Ксения, в прошлом профессиональная теннисистка, поделилась мнением о периоде киевской карьеры своего брата.

Ксения Милевская считает, что клуб повел себя некрасиво относительно форварда. Ее слова цитирует "Футбол 24".

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Самыми сложными для него вышли первые несколько лет после ухода из "Динамо". Была одна ситуация, а потом она резко изменилась. И обида там была, и все остальное, связанное с отношениями президента и моего брата. Сколько Артем потратил эмоций и сил.

"Часть вины, конечно, и на нем. Но, если положить на весы то, что он сделал для "Динамо", и его маленькие отклонения от курса, считаю, что с ним поступили нечестно", – сказала Ксения.

Напомним, недавно Милевский вместе с "Динамо" Брест прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ в чемпионате Беларуси. Экс-игрок сборной Украины в этом сезоне сыграл за свой клуб 26 матчей и забил 4 гола.