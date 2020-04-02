24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

"Динамо" потеряет несколько миллионов евро из-за легионера

- Читати новину українською
Сидклей / 24 канал

Бразильский футболист Сидклей вернется в "Динамо" после аренды в "Коринтианс". Бразильский клуб не планирует выкупать контракт игрока.

О том, что легионер "Динамо" близок к возвращению в клуб сообщает FootballHub. По информации СМИ, "Коринтианс" больше не заинтересован в услугах Сидклея.

Читайте также Футболист "Динамо" Сидклей попал в скандал из-за нарушения карантина

"Коринтианс" арендовал Сидклея на год во время зимнего трансферного окна. Бразильцы заплатили "Динамо" за аренду 600 тысяч евро и имеют право выкупа контракта.

Однако возвращение Сидклея в "Коринтианс" не увенчалось успехом для футболиста. Он провел всего 4 матча.

Из-за пандемии коронавируса "Коринтианс" вынужден перейти в режим экономии. Поэтому "Коринтианс" не планирует выкупать контракт игрока "Динамо".

Из-за срыва трансфера "Динамо" потеряет от 2,5 до 4,5 миллиона евро.

Карьера Сидклея в "Динамо"

  • Футболист перешел в киевский клуб летом 2018 года.
  • В этом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо".
  • Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы). 

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Трансферы Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 07:10 Даты матчей сборной Украины, легендарный вратарь завершает карьеру: новости спорта 1 апреля
Інші види спорту 1740
сегодня , 14:14 Звездный футболист "Баварии" попал в ДТП и получил штраф от клуба фото
Футбол 623
сегодня , 11:25 Лопнула шина на скорости: причина страшной аварии, в которой погиб футболист Рейес
Футбол 1585
сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 203948
сегодня , 14:03 Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: официальное заявление
Інші види спорту 1260
сегодня , 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Інші види спорту 1266
сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
Статті 19577
сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 15006
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:25 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 12:29 У российского тренера обнаружили коронавирус – Усик контактировал с ним
Михайло Гема
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
1 апреля 21:13 Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона и расплакалась
Юрій Семенюк
1 апреля 16:35 Месси составил список 15 лучших молодых игроков: имена будущих звезд футбола
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук