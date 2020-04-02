"Динамо" потеряет несколько миллионов евро из-за легионера
Бразильский футболист Сидклей вернется в "Динамо" после аренды в "Коринтианс". Бразильский клуб не планирует выкупать контракт игрока.
О том, что легионер "Динамо" близок к возвращению в клуб сообщает FootballHub. По информации СМИ, "Коринтианс" больше не заинтересован в услугах Сидклея.
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"Коринтианс" арендовал Сидклея на год во время зимнего трансферного окна. Бразильцы заплатили "Динамо" за аренду 600 тысяч евро и имеют право выкупа контракта.
Однако возвращение Сидклея в "Коринтианс" не увенчалось успехом для футболиста. Он провел всего 4 матча.
Из-за пандемии коронавируса "Коринтианс" вынужден перейти в режим экономии. Поэтому "Коринтианс" не планирует выкупать контракт игрока "Динамо".
Из-за срыва трансфера "Динамо" потеряет от 2,5 до 4,5 миллиона евро.
Карьера Сидклея в "Динамо"
- Футболист перешел в киевский клуб летом 2018 года.
- В этом сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо".
- Всего за полтора сезона Сидклей провел во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы).
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