"Динамо" потеряло ключевого полузащитника на месяц

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири пропустит около месяца из-за травмы.

Об этом на пресс-конференции после матча с "Мальме" рассказал главный тренер Алексей Михайличенко.

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"Довольно-таки серьезная (травма). Он может выбыть на срок до месяца", – отметил наставник столичнго коллектива.

Кадири получил повреждение еще перед игрой 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против шведского "Мальме", которую команда Михайличенко выиграла.

В текущем сезоне Кадири успел сыграть в четырех матчах команды Михайличенко, отметившись одним ассистом.

Кадири присоединился к "Динамо" в начале лета, перейдя из тульского "Арсенала", и стал первым трансфером "бело-синих" в межсезонье.