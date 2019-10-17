"Динамо" потеряло основного голкипера до конца 2019 года

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Денис Бойко
Денис Бойко / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" осталось без основного голкипера. Вратаря Дениса Бойко прооперировали.

По данным журналиста Кирилла Крыжановского, Бойко сделали операцию на спине. Поэтому он точно не сыграет до конца 2019 года.

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Также неизвестно, отправится ли футболист на первые сборы команды в начале 2020 года.

Напомним, именно из-за повреждения Бойко не прибыл в национальную сборную Украины. Вместо него тренерский штаб в очередной раз вызвал вратаря "Александрии" Юрия Панькива.

Однако в "Динамо" теперь главным голкипером останется лишь Георгий Бущан.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Спорт Футбол
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