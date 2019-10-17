"Динамо" потеряло основного голкипера до конца 2019 года

Киевское "Динамо" осталось без основного голкипера. Вратаря Дениса Бойко прооперировали.

По данным журналиста Кирилла Крыжановского, Бойко сделали операцию на спине. Поэтому он точно не сыграет до конца 2019 года.

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Также неизвестно, отправится ли футболист на первые сборы команды в начале 2020 года.

Напомним, именно из-за повреждения Бойко не прибыл в национальную сборную Украины. Вместо него тренерский штаб в очередной раз вызвал вратаря "Александрии" Юрия Панькива.

Однако в "Динамо" теперь главным голкипером останется лишь Георгий Бущан.