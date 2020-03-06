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"Динамо" потеряло второго лидера перед важным матчем с "Александрией"

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Киевское "Динамо" имеет кадровые потери накануне матча 22-го тура УПЛ против "Александрии".

В заявку "бело-синих" на отчетный поединок не попал один из ключевых игроков команды – Виктор Цыганков. Причины его отсутствия неизвестны.

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Ранее в "Динамо" сообщали, что у Цыганкова мышечное повреждение передней поверхности бедра. Добавим, что футболист сыграл 14 минут в матче против "Днепра-1" и отыграл весь поединок против "Колоса".

Заявка "Динамо" на матч против "Александрии":

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзёра, Караваев;

Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко;

Нападающие: Русин, Соль.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: УПЛ Спорт Футбол Александрия Виктор Цыганков Динамо
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